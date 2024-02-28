نيميجن يهزم كامبور ويتأهل لنهائي كأس هولندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق نيميجن لنهائي كأس هولندا بالفوز على مضيفه كامبور بنتيجة 1/2، مساء الثلاثاء.

أنهى كامبور الشوط الأول متقدما بهدف سجله روبرتس أودلريتيس في الدقيقة 24.

لكن كوكي كاجاوا منح التعادل للضيوف في الدقيقة 60 ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول سجل كوادي سانو الهدف الثاني لنيميجن ليمنح فريقه بطاقة التأهل للمباراة النهائية التي ستقام يوم 21 أبريل المقبل.

وينتظر نيميجن الفائز من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي التي ستجمع بين فينورد وجرونينجن مساء الخميس.