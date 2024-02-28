وزير الدفاع الألماني: الاستخدام المبكر للفرقاطة «هيسن» أثبت فعاليته

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الاستخدام المبكر للفرقاطة "هيسن" التابعة للجيش الألماني في البحر الأحمر، أثبت فعاليته بعد إسقاط طائرتين مسيرتين "معاديتين" مساء أمس الثلاثاء.

و خلال زيارة للقوات الألمانية في أوبرفيشتاخ بولاية بافاريا، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء إنه تم رصد طائرة مسيرة أولى حوالي الساعة الثامنة مساء وتم اعتراضها، وتابع أنه بعد 15 دقيقة، تم التعامل بنجاح مع طائرة مسيرة ثانية "كانت في طريقها نحو السفينة".

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن الفرقاطة كانت تقوم بدوريات في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر في المنطقة المخصصة لها، وفقا لمهمتها في ذلك الوقت.

وأكد الوزير أنه وقوع حادث آخر في الليلة السابقة وقال: "تم خلاله القصف لكن دون إصابة الهدف" ،مشيرا إلى أن هذا الهدف كان مسيرة استطلاع. وذكر بيستوريوس أن الفرقاطة "هيسن" أجرت اتصالات مع جميع الأطراف المعنية. "لم يتم إسقاط الهدف في نهاية المطاف".

وكانت قيادة عمليات الجيش الألماني أعلنت في وقت سابق عن تصدي الفرقاطة البحرية "هيسن" التي تم نشرها في البحر الأحمر في إطار مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في اليمن، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضحت القيادة أن الفرقاطة أسقطت طائرتين مسيرتين في تتابع سريع مساء أمس الثلاثاء.

من جهة أخرى، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي منذ 12 يناير الماضي، شن غارات على مواقع جماعة الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

تأتي هذه الغارات بعد أن صعد الحوثيون هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين "أنه إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ستكون هناك خطوات تصعيدية ومفاجآت جديدة".