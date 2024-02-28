مختار مختار: موديست ليست لديه بعض الإمكانيات التي يحتاجها الأهلي

يرى مختار مختار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أنتوني موديست لاعب الأحمر، ليست لديه بعض الإمكانيات التي يحتاجها الفريق.

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية: "موديست تعامل في كرة الهدف بشكل جيد، ونجح في فتح مساحة المرمى أمامه من خلال تحركه".

وأضاف: "موديست ليست لديه بعض الإمكانيات التي يحتاجها الأهلي، هو يجب أن يكون مرهقًا للمدافعين".

وتابع: "لا يمكن التحجج بالسن مع الأهلي، جميع مباريات الفريق تكون من أجل المنافسة على البطولات، المباراة اليوم كانت سهلة، ودفاعها ساعد الأهلي على تسجيل الأهداف".

وأكمل: "بلدية المحلة أفضل من ذلك، وظهور بشكل أفضل في بعض المباريات الأخرى، لكنهم قدموا اليوم أقل مبارياتهم".

وأتم: "الأهلي سجل 3 أهداف بنفس الطريقة، من الممكن أن يحدث ذلك مرة، ولكن لا يجب أن يحدث ذلك 3 مرات".