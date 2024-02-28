 البحيرة.. الكشف على 940 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية أحمد عرابي بالتحرير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحيرة.. الكشف على 940 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية أحمد عرابي بالتحرير

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 10:15 ص

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أحمد عرابي في التحرير على مدار يومين.

خلال القافلة، تم الكشف على 941 مواطنا داخل 8 عيادات طبية.

وقال جميعة، إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة: (عيادتي الباطنة 303 - عيادة الأطفال 219 - الجراحة 101 - النساء 77 - تنظيم الأسرة 25 - العظام 160 - الأسنان 56).

وكشف عن وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وأشار إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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