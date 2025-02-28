أبدى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك استياءه الشديد من مستوى التحكيم خلال مباريات الفريق في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري.

صرح ميدو عبر قناة ناديه مساء الجمعة "ما يفعله الحكام معنا في مباريات الزمالك عيب وغير مقبول، وجمهورنا يشعر بالقهر".

وأضاف "لقد أقسم لي زيزو أنه لم يتحدث مع الحكم وحصل على إنذار في مباراة زد، كما أن الحكم لم يتردد في طرد محمد شحاتة بعد إنذار ثان، بينما لم يكلف نفسه بمراجعة تقنية الفيديو في ركلة جزاء مستحقة لنا".

وأشار "نعاني بالفعل من بعض المشاكل، لكن ما يحدث معنا عيب، لقد تحدثت مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وطالبته بإعلان العقوبات ضد الحكام، وقالي لي أنه سيناقش معي الأمر بعد عودته من السفر".

وأتم ميدو تصريحاته "طالبنا أيضا بإسناد مبارياتنا لحكام دوليين، وإذا استمرت الأخطاء ضدنا دون تحقيق العدالة، سنصعد الأمر بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم تتضمن ملفا بالأخطاء التحكيمية الواضحة التي تسببت في تقليص رصيد الزمالك من النقاط".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة أمامه الأهلي 36 نقطة ثم بيراميدز في الصدارة 39 نقطة بعد مرور 16 جولة من المسابقة.