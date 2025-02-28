أحمد داود يظهر بشخصيتين في الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة

ظهر حازم النشار (أحمد داود) في الحلقة الأولى من مسلسل "الشرنقة" بدور محاسب متميز في عمله، حيث يساعد رجل الأعمال سليمان النحاس (صدقي صخر) في تقليل ضرائب شركته.

يدخل حازم بعدها في متاهات عديدة بعد رؤيته لمنزل سليمان النحاس، إذ يتخيل نفسه شخصًا آخر ثريًا يمتلك بيزنس كبيرًا في العقارات، خاصة بسبب معاناته من الديون. وتنتهي الحلقة بتعرض حازم لتهديد بالقتل بعد حديثه مع مديره محسن (صبري فواز).

مسلسل "الشرنقة" من بطولة أحمد داود، ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويُعرض حصريًا على منصة Watch It.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم، يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ويُعرف بين زملائه بالتميز والإبداع في عمله.

لكنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، فيتطرق إلى قضية غسيل أموال، مما يدخله في مواجهات تُغير حياته رأسًا على عقب، وسط أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.