الأمم المتحدة: نعمل على تحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين في غزة

قال العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة يوم الخميس إن زيادة عدد المطابخ، ونقاط المياه، ومنشآت الرعاية الصحية تشير إلى تحسن مستمر في ظروف المعيشة الصعبة لسكان غزة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الوكالة الأممية وشركائها يستغلون كل فرصة لتوسيع تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "أفاد الشركاء الذين يعملون في مجال الأمن الغذائي أنه، اعتبارا من الأسبوع الثالث من فبراير، يتم توزيع حوالي 860 ألف وجبة مطهية يوميا في حوالي 180 مطبخا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بـ 780 ألف وجبة في الأسبوع الثاني من فبراير".

كما أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن الخبز المدعوم متاح في 24 متجرا للبيع بالتجزئة في الجنوب، مما يتيح الوصول الآمن إلى المواد الغذائية الأساسية دون اكتظاظ. وفي إطار الإنتاج اليومي، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع ما معدله 54 ألف حزمة خبز مجانية يوميا على الأسر.

وقال البرنامج إنه تم إعادة إنشاء ما لا يقل عن أربعة نقاط توزيع غذاء في محافظة شمال غزة لتخفيف العبء على الأسر التي اضطرت للسفر لمسافات طويلة للحصول على الطعام في ظل ارتفاع تكاليف النقل وزيادة المخاطر الأمنية.