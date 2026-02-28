وكالة الطاقة الذرية: لم نرصد أي تأثير إشعاعي من الهجمات على إيران

قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم السبت، إنها لم ترصد أي "تأثير إشعاعي" جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أو الرد الإيراني في دول أخرى بالمنطقة، لكنها لم توضح ما إذا كانت مواقع نووية إيرانية قد استهدفت.

وذكرت الوكالة، في بيان، أنها تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وتحث على ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية على سكان المنطقة، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابعت: نحن على اتصال دائم مع دول المنطقة، ولم يرصد حتى الآن أي دليل على وجود أي تأثير إشعاعي.

ونفذت إسرائيل والولايات المتحدة، السبت، ضربات مشتركة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران ومدنا أخرى، فيما أطلقت إيران دفعة كبيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وجاءت الضربات الأمريكية الإسرائيلية بعد فشل المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران التي جرت خلال الشهر الجاري على 3 جولات بوساطة عمانية، تزامنت مع حشود أمريكية عسكرية غير مسبوقة في الشرق الأوسط.