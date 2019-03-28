أشرف فطين رئيس القطاع الهندسى 5 مليارات دولار استثمارات العاصمة الإدارية فى مشروعات الداتا سنتر ومفاوضات مع شركات أمريكية إقامة مدينة ترفيهية على مساحة 5000 فدان باستثمارات 17 مليار دولار

تتفاوض شركة العاصمة الإدارية مع اثنين من كبرى الشركات العالمية لتنفيذ وإدارة «الداتا سنتر» بالمشروع باستثمارات من 4 إلى 5 مليارات دولار، تبعا لتصريحات اللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسى بالشركة.

«جار التفاوض مع شركات أمريكية وفرنسية وإنجليزية لإدارة الداتا سنتر بالعاصمة الإدارية»، مشيرا إلى أن الشركة قاربت الاتفاق مع شركتين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فطين العاصمة الإدارية جذبت استثمارات أجنبية من مختلف دول العالم، سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى مفاوضات مع كبرى الكيانات الرياضية على مستوى العالم لإقامة مشروع رياضى على مساحة 150 فدانا، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى مع شركات عالمية متخصصة فى الأنشطة الترفيهية لإقامة مدينة ترفيهية على مساحة 5 آلاف فدان لإقامة 7 أو 8 مدن باستثمارات متوقعة 17 مليار دولار، بالشراكة مع العاصمة الإدارية.

هدفنا جذب استثمارات أجنبية من الخارج إلى مصر؛ حيث توصلنا إلى اتفاق مع شركة فرنسية كبرى لإدارة محطات الكهرباء فى العاصمة الإدارية، وتبعا لتصريحات فطين، مشيرا إلى استثمارات أجنبية وخليجية مرتقبة بالمرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 50 مليار دولار، أغلبها فى مجالات البنية التحتية والتكنولوجية، إلى جانب مشروعات ترفيهية ورياضية.

ووقعت شركة العاصمة الإدارية، خلال فبراير الماضى، عقد إنشاء مركز للتحكم المركزى، مع شركة هانيويل الأمريكية.

ويشمل العقد الموقع بين الشركتين، نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بحيث يتم إدارة مركز التحكم من خلال الكوادر المصرية بعد انتهاء مدة العقد مع شركة هانيويل الأمريكية.

ومن المخطط أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية بمصر، ووفقا لمخطط إنشاء العاصمة وستكون آمنة تماما من خلال بنية تكنولوجية متطورة، وسيتم توزيع 6 آلاف كاميرا لرصد شوارع المدينة على أن يتم تحويل هذه المواد المصورة لمركز التحكم الرئيسى الذى يحلل هذه البيانات.

وتستهدف «العاصمة الإدارية» الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضى الجارى التعامل عليها منتصف عام 2022.

ومن جانبه، قال خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية: إن الشركة تلقت 4 عروض من شركات تطوير عقارى لتنفيذ مشروعات بنظام المشاركة فى الإيرادات، بمساحات لا تقل عن 100 فدان لكل مشروع.

وأكد الحسينى أن الشركة اتخذت قرارا بتجميد طرح أراض جديدة للمطورين بنظام البيع المباشر، موضحا أن الشركة سوقت حتى الآن ما يصل إلى 70% من محفظة الأراضى الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة والتى تصل مساحتها إلى 40 ألف فدان.

وأضاف الحسينى أن 28 مشروعا بشركة العاصمة الإدارية حصلت بالفعل على قرارات وزارية خلال الفترة السابقة، فيما يجرى حاليا إجراءات إصدار قرارات لـ15 مشروعا جديدا، ولفت إلى أن الشركة حققت إنجازات فى تنفيذ مجال مشروعات البنية التحتية؛ حيث بلغت معدلات الإنجاز فى مشروعات المياه 98% ومجالات الصرف 40%.