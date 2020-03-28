محرم هلال: توقعات بانخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع

أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان السابق ونائب اتحاد المستثمرين أن قطاع الصناعة قادر على مواجهة التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا، كاشفا فى نفس الوقت عن احتمال تراجع الطاقات الانتاجية لبعض المصانع بسبب قرار الحظر واغلاق الكثير من الدول حدودها لمنع تفشى كورونا.

واضاف هلال أن عودة معظم المصانع فى دولة الصين إلى العمل، اضافة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة للقطاع يعطى المزيد من الامل على سرعة تعافى القطاع وعودته إلى العمل بكامل طاقاته الانتاجية فى اقرب وقت ممكن.

وتابع هلال ان قوة السوق المحلية وزيادة عدد السكان والطلب على الكثير من السلع الغذائية سيقلل من الآثار السلبية على المصانع والشركات، لدينا قطاع قوى وسوق ضخم وفرص يمكن أن نستفيد منها.

وشدد نائب اتحاد المستثمرين على ضرورة استفادة القطاع الصناعى من الازمة والعمل على تطوير قدراته الدفاعية لمواجهة التداعيات السلبية المحتمله لفيروس كورونا سواء داخليا او خارجيا.

مطالبا الصناع بتشديد الاجراءات الوقائية حتى لا تضطر الدولة إلى اغلاق المصانع وهو ما سيعمل على زيادة الصعوبات وتكبد المصانع خسائر فادحة، نتمنى ألا تتأثر المصانع كثيرا بتلك الازمة، هدف جميع المصانع الآن هو الخروج بأقل الخسائر.