البوسنة تواجه كورونا بالمسكات المطبوعة

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تهدر الطابعات ثلاثية الأبعاد فى مختلف جامعات ومنازل البوسنا، لإمداد الأطباء بالماسكات اللازمة فى ظل عجز سوق الأدوات الطبية بالبوسنة وتصاعد حالات الإصابة بكورونا هناك بشكل كارثى.

وبحسب "فرانس 24" بلغ عدد الإصابات بالبوسنة 180 إصابة منهم 4 وفيات، علما بأن عدد سكان البوسنة لا يتجاوزون 3.5 مليون فقط.

وحاولت الحكومة إمداد المستشفيات بالأقنعة اللازمة، ولكن أزمة بسوق الأدوات الطبية العالمي أفشلت تلك الخطوة ليجد الأطباء أنفسهم وجها لوجه مع رزاز سعال وعطس المصابين.

ولمساعدة الأطباء أقدم أساتذة وطلاب جامعة زنيكا وسط البوسنة، باستعمال طابعات الجامعة من النوع ثلاثى الأبعاد لصنع أقنعة من مادة الإكليريك والتى تُمنح للأطباء وطواقم الإسعاف مجانا وتم ذلك بدئا من الأسبوع الحالى.

وتبعت الجامعة المدارس والهيئات الحكومية والخاصة باستغلال طابعاتها لنفس الغرض بل وقام بعض الأهالى الذين يملكون ذلك النوع من الطابعات بالمساعدة.

ويقول ميرزا أوراك البروفيسور فى جامعة زنيكا، إنهم تمكنوا من التعاون حتى وصل عدد الطابعات المشاركة فى المشروع لـ100 طابعة بينما تقوم الشركات المختصة بإمدادهم بالمواد اللازمة.

وتم عمل أول نسخ من تلك الأقنعة بمختبر كلية الهندسة التقنية فى الجامعة باستخدام 5 طابعات فقط، وكانت نسخ بدائية حتي قام الفريق بالتعاون مع بعض الأطباء لجعل الأقنعة ملائمة لاحتياجات مواجهة الكورونا.

ويؤكد ميرزا، أن الطلب تزايد على الماسكات ولكن الفريق تمكن من تطوير عمله حتى أصبح ينتج قناعا كل 3 ساعات والعمل يجرى على مدار الـ24 ساعة دون توقف.



بن