تفاصيل العثور على جثة شاب في الجيزة

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم الأحد، جراء تناوله جرعة مخدرات بقرية منيل شيحة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وكان المقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بدائرة المركز.

وعلى الفور إنتقلت قوة من المباحث مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي لاستكمال الإجراءات ولحين استصدار قرار النيابة بتسليم الجثمان لذويه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.