ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع توقعات بانخفاض الحرارة

قلصت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي خسائرها السابقة خلال تعاملات اليوم الاثنين وسجلت ارتفاعا على خلفية توقعات بانخفاض حرارة الطقس في أوروبا وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة.

وجرى تداول عقود الغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنحو 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد موجة تذبذب حادة في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي، وانخفاض مخزونات الغاز لدى أوروبا إلى مستويات قياسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين أظهرت مواقع تخزين الغاز في أوروبا مؤشرات على إعادة تكوين المخزون، فإن توقعات انخفاض درجة الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين قد تقلل وتيرة تعويض الكميات المسحوبة من المستودعات.

وارتفع سعر الغاز الهولندي بنسبة 4ر4% إلى 70ر105 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل في تعاملات ظهيرة اليوم ببورصة أمستردام، بعد ان تراجع في وقت سابق إلى 93 يورو. وفي لندن تراجع سعر الغاز بنسبة 2ر7% اليوم.