استقبل مسرح قصر ثقافة فاقوس أولى العرض المسرحي "دايرة التباشير"، مساء أمس، والذي يستمر حتى غد الثلاثاء ضمن خطة عروض فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي.

و"دايرة الطباشير" صياغة درامية وأشعار الدكتور طارق عمار، والألحان والتوزيع محمد ناجي، والاستعراضات ياسر هجرس، وتصميم ديكور وملابس هاجر الفيومي، وتنفيذ ديكور حسن رفاعي، تنفيذ ملابس حسام عبدالحميد، تصميم وتنفيذ الإضاءة أحمد الشرقاوي، وإخراج محمد النجار.

وتدور أحداث العرض حول دائرة الطباشير القوقازية لبرخت، تقدم قصة ودراما غنائية موسيقية عن دوقية ابشيفلي وهروب الدوقة وتخليها عن طفلها وقيام الوصيفة جروتشا باحتضان الطفل وحمايته وتربيته، فلما عادت الأوضاع هادئة حاولت الدوقة المطالبة بعودة طفلها لها اكتسابا لمميزات حضانته فكان الحكم التاريخي لازدك الكاتب العمومي سابقا القاضي حاليا بثبوت بنوة الطفل لمن رباه فهو الاحق بالاحتواء.

ويشارك في بطولة العمل كلا من محمد بكار في دور الدوق الاكبر، محمد إمام في دور سيمون، كريم سكرية في دور نقولا، مي مكاوي في دور جروتشا، وأميجو في دور الطبيب، وفارس الجزار في دور الدوق بويكا، ومحمد تامر في دور الأمير ميتشا، ومريم يوسف في دور العجوز، وناهد تامر في دور كاترينا، وإسماعيل خالد في دور يوشا رئيس المجلس، وعبدالحليم عاطف في دور قائد الحراس، ومحمد طارق في دور الدوق، ومنة تامر في دور نتاليا، وأيمن عبدالعال في دور يوشكا، ومحمد خليل في دور حارس خبير الأختام، ومحمد أشرف في دور حارس الشعب، وحنان كامل في دور كبيرة الوصيفات، وروان عبدالكريم في دور الفتاة، ومنة عبدالكريم في دور البنت، وآلاء الشامي في دور الدوقة، ثم قام بدور أزدك محمد النجار.

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