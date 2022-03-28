ورشة لفنون السينما في قصر ثقافة المنصورة

أقيمت ورشة لفنون السينما بقصر ثقافة المنصورة، ضمن برنامج ورش تعليم فنون السينما بالمحافظات الذي تنفذها إدارة الدراسات السينمائية، تحت أشراف الفنان تامر عبدالمنعم، وتضمنت محاضرات عن فن السيناريو، والإخراج، والمونتاج، والديكور.

وأقيمت محاضرة للتذوق السينمائي، تناول خلالها الكاتب عصام حلمي مفهوم التذوق الفني وتحليل عناصر العمل السينمائي.

كما تناول فيلم اللص والكلاب وتحليل عناصره بداية من مصدره الأدبي للأديب نجيب محفوظ والمعالجة السينمائية للرواية من خلال السيناريو وتقنياته والتي تنقسم إلى، البناء الدرامي وابعاد الشخصيات والحبكة.

وأوضح تحليل عدة مفاهيم هي عناصر الإخراج، والمونتاج والتصوير والتى تعتبر ركائز أساسية للعمل السينمائي والتى يجب أن يدركها كل مهتم و دارس لفنون السينما، حيث يعتبر ذلك ما تهدف إليه الورشه السينمائيه لخلق جيل من متلقي الفن السينمائي قادر على قراءة العمل الفني وتذوق عناصره الفنيه واكتشاف مواطن الجمال التي يجهلها الكثير من محبي الفن السابع.

وتناول حلمي، فيلم اللص والكلاب للتطبيق من خلاله منهج التذوق السينمائي وتحليل عناصره السينمائية، إذ أوضح مفهوم التذوق السينمائي بأنه توضيح واستيعاب عناصر الفيلم الغير مكتوبة، وكلما أدرك المشاهد ماهية التذوق الفنى للعمل السينمائي زادت متعه المشاهده حيث أنها تكون مبنية على التعرف على أسرار العمل الفني لحث الدارسين عند مشاهدة أي عمل سينمائي من الضرورة تحليل العمل الفني والبحث عن عناصر تكوينه.