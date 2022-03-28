وزير النقل: أول صفقة قطارات تانجو الإسبانية وصلت الإسكندرية الخميس الماضي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن القطار الكهربائي السريع سيسهل حركة نقل البضائع وعملية التصدير، ويعتبر قناة السويس على قضبان يمتد من العين السخنة إلى الإسكندرية.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن شركة تشغيل القطار الكهربائي السريع أكدت أنه سيتم استعادة تكلفة المشروع بعد 20 عاما.

وتابع وزير النقل، أن خط الصعيد يجري تدقيقه بالكيلو وسيتم استكماله حتى أسوان، وسيشمل ثلاثة خطوط، وهي القطار الكهربائي السريع، والقطار الإقليمي، الذي يتوقف في مختلف مراكز الصعيد، وأخيرا قطار البضائع الذي يسير بسرعة 120 كيلو مترا في الساعة، بتكلفة إجمالية 12 مليار دولار.

وكشف وصول أول صفقة من قطارات تانجو الإسبانية إلى ميناء الإسكندرية الخميس الماضي، وجري تزيينها بعلم مصر، مشيرًا إلى أن محطة مصر ستكون مكونة من 3 أدوار وبها 48 شباك تذاكر، كما أن الطاقة الاستيعابية لمحطة صعيد مصر ستكون 170 ألف راكب، والانتقال من محطة صعيد مصر إلى العاصمة الإدارية ثم المترو باستخدام تذكرة واحدة.

وأوضح أن المشروعات القائمة الآن لم تتأخر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وسوف تُسلم في موعدها، لكن ربما يجري تأجيل إنشاء بعض المشروعات الجديدة، لافتًا إلى أنه عند ارتفاع أسعار مواد البناء سيتم تعويض الشركات التي تشارك في المشروعات القومية.

واستكمل أن هناك 5 ملايين مواطن يعملون بشكل مباشر في المشروعات القومية و95% من العاملين في مشروعات السكة الحديد مصريين، وكان لابد من تلك المشروعات من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين حالة البنية التحية، وإنعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سيتم نزول البضائع على محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية بعد شهرين من الآن.

وأشار كامل الوزير، إلى أن سعر الدولار يتأثر بمتغيرات خارجية وليس المشروعات القومية، ومصر تؤسس لدولة جديدة بتوجيهات الرئيس السيسي لا تعتمد على الدولار في اقتصادها. https://www.youtube.com/watch?v=gi5CSHe_GP4