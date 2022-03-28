زراعة المنوفية: استعدادات مكثفة لموسم توريد القمح وتوزيع ما يقرب من 188 طن أسمدة

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد التام الإدارات والوحدات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح .

وأكد على تكثيف الحملات التوعوية لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية من المحصول، فضلا عن التأكيد على التواجد الميداني لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام عمليات التوريد لتحقيق الخطة المستهدفة لاستلام محصول القمح والمقدرة بـما يزيد عن 220 ألفا و966 طنا بما يعادل 1،75 طن لكل فدان زراعي.

وعلى صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الزراعة على توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الصيفى والذى بدأ في الخامس عشر من شهر مارس الجارى ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع 188 طن نترات ويوريا "إئتمان وإصلاح" بنطاق المحافظة، ومؤكدا على توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 28 ألفا و397 طن يوريا ونترات، وجارٍ توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع 216 ألف و 913كارت فلاح بمراكز ومدن المحافظة بنسبة توزيع بلغت 75% من الخطة المستهدفة ، فضلا عن اعتماد 365 ألفا و608 استمارات؛ تمهيدا لاستصدار الكارت الذكي.