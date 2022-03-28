تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع دار الشروق، حفل توقيع ومناقشة كتاب "في قلب الأحداث.. الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير" لنبيل فهمي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق، يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 قاعة إيوارت، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

يتناول الكتاب أحداث مسيرة فهمي الدبلوماسية وتفاعلاتها مع أهم القضايا الإقليمية والدولية من منظور مطّلع على أبرز الأحداث في الشرق الأوسط على مدى الخمسين عامًا الماضية في وقت الحرب والسلام. ويقدم فهمي رؤى فريدة ومعلومات ووثائق فردية وتحليل دقيق حيث يروى خبراته كوزير خارجية وسفير لمصر.

يناقش الكتاب أيضاً مجموعة كبيرة من القضايا بما في ذلك عملية السلام العربية الإسرائيلية وتحرير الكويت وغزو العراق وانتشار الأسلحة النووية في المنطقة وعلاقات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واللاعبين الدوليين والإقليميين الكبار، كما أنه يقدم المسارات المحتملة لمستقبل مصر السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها داخل المنطقة وحول العالم.

سيتحدث في المناقشة عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق.