فاز الممثل «ويل سميث - Will Smith»، بجائزة أفضل ممثل لعام 2022، وذلك عن دوره بفيلم «الملك ريتشارد - King Richard».

وترشح للقائمة:

"JAVIER BARDEM" عن فيلم "Being the Ricardos"

"BENEDICT CUMBERBATCH" عن فيلم "The Power of the Dog"

"ANDREW GARFIELD" عن فيلم "tick, tick...BOOM"

"DENZEL WASHINGTON" عن فيلم "The Tragedy of Macbeth"

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.