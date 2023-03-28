كشف رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب إفريقي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخول إدارة ناديه في مفاوضات مع بيرسي تاو مهاجم الأهلي، من أجل التعاقد معه في الصيف القادم.

وقال موكوينا في تصريحات تليفزيونية: «لا يمكنني أن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي، وليس لدي الحق في أن أجاوب على هذا السؤال».

وأضاف: «يجب أن أحترم الأهلي، لأن بيرسي تاو لاعب مميز وأعرفه جيدًا وعلاقتي به رائعة للغاية، وتحدثنا سويا عقب مباراتنا الأخيرة أمام الفريق الأحمر».

وأوضح موكوينا: «الحديث مع تاو عقب المباراة، كانت لحظة بين أخ أكبر وأخ أصغر، لدينا مشاعر طيبة واحترام وتقدير بيننا، وهو أحد اللاعبين الذي سعدت جدا بمشاهدته وهو يتطور».

وأتم: «تاو قدم مباراة رائعة ولذلك انتظرته لأعبر عن إعجابي بمستواه، وامتناني له وهو إنسان جيدا جدا بعيدًا عن كرة القدم».