هازارد يرحل مجانًا نهاية الموسم عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، قد يرحل مجانًا في نهاية الموسم عن فريقه بسبب قلة مشاركاته.

ووفقًا لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قد نشرت تقريرًا قالت من خلاله إن هازارد يريد الاستمرار حتى نهاية عقده في صيف 2024 مع ريال مدريد، ولكن النادي الملكي لا يمانع رحيله في الصيف المقبل، من أجل التخلص من راتبه، خاصة أنه خرج من حسابات كارلو أنشيلوتي.

وحسب قوانين الاتحاد الدولي، بموجب المادة 15 من اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي ونقل اللاعبين، المتعلقة بمغادرة اللاعب لأسباب رياضية مبررة، فإنها تقول: «اللاعب المحترف الذي يشارك خلال موسم ما في أقل من 10% من المباريات الرسمية التي يلعبها ناديه، يجوز له إنهاء عقده قبل موعده، بحجة سبب رياضي».

حيث لعب هازارد 7 مباريات من أصل 41 مباراة، وهذا يمثل 17% من عدد مباريات الملكي، ولكن لا يزال أمامنا 12 مباراة حتى نهاية الموسم، ونصف نهائي الكأس وربما النهائي إذا تغلب ريال مدريد على برشلونة، ومباراتي ربع نهائي الأبطال، وفي حالة التأهل إلى النهائي قد يصل عدد المباريات المتبقية إلى 19 مباراة.

وإذ لم يشارك هازارد في أي مباراة، ستتضاءل النسبة، ويصبح إيدين لاعبًا حرًا يمكنه الرحيل في الصيف إلى أي نادٍ بدون مقابل.