البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة نتنياهو إلى واشنطن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لا خطط حالية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع "تويتر".



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدز قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم استضافة نتنياهو في واشنطن خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أنه لم يتحدد بعد موعد لهذه الزيارة.



وأفادت الصحفية بأن نايدز قال في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع أن أي اجتماع مزمع سيعقد بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في 13 أبريل.



وأرجأ نتنياهو أمس الاثنين اتخاذ قرار بشأن خطط التعديلات القضائية وسط مخاوف من أن تؤدي أسوأ أزمة وطنية في إسرائيل إلى تصدع ائتلافه أو أن تتصاعد الاحتجاجات إلى أعمال عنف.