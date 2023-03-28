بيومي فؤاد: محمد السبكي أخذ فكرتي وجاب محمود حميدة يمثل مكاني

هاجم الفنان بيومي فؤاد المنتج محمد السبكي، متهمًا إياه بخداعه أثناء التحضير لعمل سينمائي.

وقال «فؤاد«»، خلال حواره في «أنا والقناع»، للإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة قناتي «الحياة» و«cbc»، مساء الإثنين: «اديتله فيلم بتاعي وكان في ناس جامدين جدا عاوزين ينتجولي وأنا فضلت مع محمد السبكي ورحت وديتهوله وبعد كده جاب المؤلفين ومضاهم واداهم فلوس قليلة وانا دفعتلهم فلوس من جيبي.. وبعد دا كله جاب محمود حميدة يمثل مكاني».

وكشف أن الفيلم اسمه «مطرح ما تروح»، وسيعرض في دور السينما قريبًا جدا في عيد الفطر المبارك، موضحًا: «لما سمعت الخبر ضغط عيني ارتفع ووصل 50 وكادت تنفجر، وكان الطبيب عايز يعملي جراحة في الحال».

وتابع بيومي فؤاد عن محمد السبكي: «ولا أستاذ ولا بتاع»، مشيرا إلى أنه لم يعاتب المنتج حتى الآن لكن كل ما يريد قوله هو «حسبي الله ونعم الوكيل».

الفنان بيومي فؤاد صاحب الرقم القياسي، في المشاركة ضمن مسلسلات رمضان 2023، بـ5 أعمال هي «الكبير أوي 7» مع أحمد مكي، و«جعفر العمدة» مع محمد رمضان، و«سره الباتع» مع المخرج خالد يوسف، و«جت سليمة» مع دنيا سمير غانم، و«رمضان كريم 2» مع سيد رجب.