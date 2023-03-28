 القوى العاملة: توفير 151 فرصة عمل للشباب بالإسكندرية - بوابة الشروق
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القوى العاملة: توفير 151 فرصة عمل للشباب بالإسكندرية

أحمد كساب:
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 3:02 م

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 151 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالإسكندرية.

وقالت مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركتي للملابس الجاهزة، ولحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ومحو أمية، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.

ونوهت المديرية بأن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية.


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