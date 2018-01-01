النيابة تستدعي أسرة شاب لقي مصرعه بعد تناول مادة سامة في البدرشين

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تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مصرع شاب إثر تناوله مادة سامة في منطقة البدرشين.

وأمرت النيابة باستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالهم عن الواقعة لتحديد السبب وراء ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، إخطارا من غرفة النجدة بالجيزة، بالعثور على جثة شخص متوفي داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "أ. ا س"، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهره.

وبعمل التحريات، تبين أن الشاب توفي بسبب تناوله مادة سامة، وجاري عمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.