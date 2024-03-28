كيشيدا يدعم تخفيف القيود النقدية من جانب بنك اليابان ويحذر من ضعف الين

شدد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، على ضرورة الإبقاء على تخفيف القيود النقدية في اليابان، في حين كرر تحذير حكومته من ضعف الين.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كيشيدا قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الاقتصاد "لا يزال في منتصف الطريق" على طريق التغلب على الانكماش ومن المناسب لبنك اليابان أن يحافظ على تخفيف القيود النقدية، حتى بعد إلغاء سعر الفائدة السلبي في أول رفع لسعره منذ 17 عاما.

وقال كيشيدا، بعد أن مرر البرلمان ميزانية للسنة المالية التي تبدأ الشهر المقبل، إن "منع تكرار الانكماش هو هدف وجود حكومتي".

وقالت وكالة بلومبرج إن موقفه الحذر بشأن توقعات الأسعار يشير إلى أن الحكومة لن تدعم أي زيادات إضافية سريعة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.