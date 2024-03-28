النائب محمد سلطان: لقاء السيسي ووفد النواب الأمريكي تأكيد على دور مصر المحوري لتحقيق استقرار المنطقة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفد مجلس النواب الأمريكي، تأكيد على دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلا عن دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص في كل لقاءاته الدولية على التأكيد دوما بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذ أكثر من 2 مليون فلسطيني من المعاناة التي يعيشون فيها حيث ساهمت مصر باكثر من 80% من هذه المساعدات الإنسانية.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القصف الإسرائيلي الغاشم فى قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي، فضلا عن مواجهة الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وجرائم حرب تستوجب مسائلة المسئولين عن تلك الجرائم منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

وطالب سلطان، منظمات المجتمع الدولي بسرعة التدخل وضروره الضغط على الكيان الصهيوني بدخول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري حيز التنفيذ.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن قرارات مجلس الأمن تشكل العمود الفقرى لمنظومة الأمن الجماعى فى الحفاظ على الاستقرار العالمى ومنع نشوب الحروب، والمساس بها يعنى انهيار كامل لهذه المنظومة ويفتح الباب أمام شريعة الغاب وهيمنة القوة على حساب الحق.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن جاء تتويجاً لجهود القيادة المصرية لدعم الاشقاء منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر الماضي.

وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التحرك العاجل من كافة القوى الإقليمية والدولية من أجل زيادة حجم المساعدات التى يتم إرسالها للقطاع، والضغط على إسرائيل لإزالة جميع العوائق أمام التى تضعها لعرقلة وصول المساعدات، مع توفير مسار آمن يضمن وصولها إلى جميع مناطق القطاع.