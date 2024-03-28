أبوجبل خارج حسابات الزمالك لتدعيمات الحراس المُحتملة

علمت "الشروق" من مصدر داخل نادي الزمالك، أن اسم حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبوجبل، لم يكن ضمن ترشيحات يناقشها مجلس الإدارة بشكل شفهي لبحث التدعيمات المُحتملة لمركز حراسة المرمى في انتقالات الصيف.

ويبحث الزمالك عن حارس جديد بسبب تذبذب مستوى الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة وجود تدعيمات في هذا المركز الحيوي.

وبحسب ما ورد من مصدر داخل النادي فإن هناك أسماء أخرى طرحت لكن لم يبدأ النادي أي مفاوضات مع أي حارس في الوقت الحالي.

وعن موقف الثنائي صبحي وعواد من تجديد التعاقد، فإن الإدارة لم تستقر على القرار النهائي بشأن تجديد عقدي الحارسين، وإن كان هناك اتجاه قوي لأن يكون القرار فني في الأساس، ويحسمه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.