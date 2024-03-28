الزمالك يستعيد عبدالمجيد وشحاتة قبل مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

شارك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني وضع برنامجاً تأهيلياً للثنائي في مران الأمس بعد عودتهما من السعودية عقب المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، وشارك اللاعبان في جميع فقرات المران بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.