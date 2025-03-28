وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية

توفيق يوجه بضرورة اليقظة الأمنية والانتشار المكثف لتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين

الوزير يؤكد على الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.

وقدم وزير الداخلية في بداية الاجتماع التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية في تأدية المهام الموكلة إليهم، وهو ما انعكس جليًا فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت في إدراك المنظومة الأمنية لمستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، مؤكدًا ثقته في قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات.

وتابع اللواء محمود توفيق عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة، مشددًا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ومواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضاري للبلاد.

كما وجه وزير الداخلية بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطحات المائية والمقاصد السياحية ودور السينما، والمتابعة والرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لاحتفالات المواطنين، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.

وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، بما يحقق مفهوم الردع العام وينشر الشعور بالأمن.

كما أكد الوزير على مواصلة جهود أجهزة الوزارة في مجال الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار، واستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والاتجار بالمواد المخدرة، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، معربًا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم، موجهًا بضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.