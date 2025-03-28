الهند تعرض مساعدة تايلاند وميانمار بعد الزلزال

عرضت الهند مساعدة ضحايا الزلزال في ميانمار وتايلاند، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر المنطقة اليوم الجمعة.

وكتب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على منصة التواصل الاجتماعي، إكس "الهند مستعدة لتقديم جميع المساعدات الممكنة" وأضاف أنه طلب من "سلطاتنا أن تكون على أهبة الاستعداد".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7ر7 درجات على مقياس ريختر، مع تفاوت قراءت هيئات أخرى. وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 16 كيلومترا من مدينة ساجاينج شمال غرب ميانمار.

وذكرت تقارير إعلامية أن الزلزال شعر به أيضا السكان في أجزاء من بنجلاديش والهند والصين .

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الزلزال شعر به سكان إقليمي يونان وسيتشوان في الصين وتسبب في إصابات وأضرار بالمنازل في مدينة رويلي على الحدود مع شمال ميانمار.

وفي ولاية مانيبور الهندية، التي تتاخم ميانمار، ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز أنه انتشرت حالة من الذعر بين سكان المنطقة الغربية من العاصمة الإقليمية إمفال. غير أنه لم ترد تقارير أولية عن وقوع أي أضرار, كما شعر سكان كلكتا بالهزات.

وقالت صحيفة ديلي ستار وصحف بنجلاديشية أخرى أن الزلزال شعر به السكان في العاصمة البنجلاديشية دكا. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار.