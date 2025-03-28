مسرح الطفل ببورسعيد يقدم عرض أجمل أصحاب

شهد قصر ثقافة بورسعيد تقديم العرض المسرحي "أجمل أصحاب"، ضمن سلسلة عروض شرائح مسرح الطفل ببورسعيد، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية الوعي الفني للأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

يُعرض "أجمل أصحاب" على خشبة مسرح قصر ثقافة بورسعيد، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويُقدم مجانًا للجمهور، بهدف إتاحة المسرح كوسيلة تثقيفية وترفيهية للأطفال.

العرض من تأليف سامح الرازقي، ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال ترسيخ معاني الإصرار والإرادة والعزيمة لتحقيق الأهداف، وذلك في إطار درامي استعراضي غنائي. تدور أحداث المسرحية حول الطالب "مالك"، الذي يفضل قضاء وقته على الهاتف المحمول بدلًا من التفاعل مع أصدقائه، لكنه يمر بتجربة تدفعه لإدراك أهمية الصداقة الحقيقية وقيمتها في الحياة.

فريق العمل: إخراج محمد الدسوقي، ألحان: أحمد العجمي، تصميم الاستعراضات: كريم مصطفى، تصميم الديكور: شادي قطامش، الإضاءة: سليمان رضوان، تصميم الملابس: منى طلعت، علا عبد اللطيف، رشا برهام، المادة الفيلمية: المخرج يحيى الدسوقي والمخرج أحمد حسن، مدير الإنتاج: محمود بيومي، مديرة قصر الثقافة: رانيا شريف.

يشارك في بطولة المسرحية مجموعة من النجوم الشابة من فرقة قصر ثقافة بورسعيد المسرحية، حيث يؤدي الأطفال أدوارًا متنوعة بين جماعة أحباء الرسم، حيوانات الغابة السعيدة، الحكواتي، الحراس، الملك، المعلمة، وغيرهم.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة الدكتورة چيهان حسن، التابعة لـ الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، وينفذ بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد، تحت إشراف وسام العزوني.