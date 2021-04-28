ارتفاع حاد لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا خلال التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي قررت فيه دول تجمع أوبك بلس اليوم الإبقاء على قرار الزيادة التدريجية في الإنتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكية في ختام تعاملات اليوم بمقدار 03ر1 دولار أي بنسبة 7ر1% إلى 94ر62 دولار للبرميل تسليم حزيران/يونيو المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 7ر1% إلى 42ر66 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمسك فيه تجمع أوبك بلس للدول النفطية بقيادة السعودية وروسيا بقراره السابق زيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 1ر2 مليون برميل يوميا تقريبا خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وكان تجمع أوبك بلس قد أبقى أمس على توقعاته بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي رغم اشتداد حدة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في بعض الدول ومنها الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجمع أوبك بلس زيادة الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 6 ملايين برميل يوميا.