الوسيمى: الطلب يزيد على التكييفات مع بداية موجات الطقس الحار



كشف عدد من تجار الأجهزة الكهربائية أن أسعار المراوح ارتفعت بما يتراوح بين 5 و15%، مع دخول فصل الصيف مقارنة بالعام الماضى، نتيجة لارتفاع أسعار الشحن وارتفاع أسعار بعض الخامات، فيما شهدت التكيفات استقرارا فى الأسعار مع ارتفاعات طفيفة فى بعض الموديلات، موضحين أنه مع دخول فصل الصيف عادة ما يزداد الإقبال على بعض الأجهزة الكهربائية كالمراوح والمبردات.

أكد أحمد الوسيمى، رئيس شعبة التكييف والتبريد، أن أسعار التكييفات استقرت فى الأسواق وتشهد زيادات طفيفة فى بعض الموديلات، مقارنة بمستوياتها العام الماضى، مشيرا إلى أن السوق عادة ما تشهد ركودا فى حركة البيع والشراء فى فصل الشتاء، فيما يرتفع الطلب على التكييفات مع بداية موجات الطقس الحار، متوقعا زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

ونصح الوسيمى، المستهلكين ببدء الشراء خلال هذه الأيام وعدم تأجيل القرار، نظرا لاستقرار الأسعار قبل حدوث أى عوامل خارجية قد تؤدى لارتفاعها، خاصة مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف.

وأوضح الوسيمى، أن 70% من مدخلات إنتاج التكييفات محلية لذلك لم تتأثر الأسعار بالارتفاعات العالمية، مضيفا أن أسعار التكييفات تختلف حسب الماركة والموديل والإمكانيات؛ حيث يتراوح سعر التكييف الـ 1.5 حصان من 5.450 إلى 11.170 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر التكييف الـ2.25 حصان بين 7.650 ألف إلى 16.60 ألف جنيه.

ويتراوح متوسط سعر التكييف الـ 3 حصان بين 9.375 و17.320 ألف جنيه، ويبدأ متوسط سعر التكييف الـ 4 حصان من 16.900 ألف إلى 23.055 ألف جنيه، ويتراوح سعر التكييف الـ 5 حصان بين 20.200 و26.490 ألف جنيه، بحسب الوسيمى.

من جانبه قال أشرف هلال، رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المراوح ارتفعت بنسبة 5% مع بداية دخول فصل الصيف، نتيجة زيادة أسعار بعض الخامات وارتفاع أسعار نولون الشحن، مضيفا أن السوق تشهد هدوءا فى الإقبال على الشراء خلال الفترة الراهنة، ولكن من المتوقع زيادة الاقبال مع زيادة درجات الحرارة.

وأوضح أحمد هلال، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة لقاهرة التجارية، أن أسعار المراوح ارتفعت بين 7 و15% خلال الشهر الحالى، نتيجة لارتفاع أسعار الخامات؛ حيث زاد سعر النحاس الذى يدخل فى صناعة ملفات المراوح بنحو 12 ألف جنيه، كما ارتفع سعر الألومنيوم بنحو 16 ألف جنيه، مما انعكس على السعر النهائى للمنتج.

وأضاف هلال، أن متوسط سعر المراوح يبلغ نحو 500 جنيه، ويتراوح سعر المروحة الستاند بين 400 و800 جنيه، مقارنة بـ 710 جنيهات، فيما تتعدى أسعار المراوح الاستاند ذات الأحجام الكبيرة الـ 1500 جنيه، وتبدأ أسعار المراوح السقف من 275 إلى 600 جنيه، مقارنة بـ 215 جنيها إلى 520 جنيها العام الماضى.

وقال محمد صبحى، أحد تجار التكييفات فى شارع عبدالعزيز: إن بعض الشركات رفعت أسعار التكييفات بنحو 500 جنيه مع دخول فصل الصيف، مقارنة بالعام الماضى، متوقعا أن ترتفع باقى الماركات بنحو 500 جنيه أيضا خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح أحد التجار، أن أسعار التكييفات ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضى، نظرا لزيادة الإقبال على الشراء مع دخول فصل الصيف، مشيرا إلى أن الأسعار تبدأ من 5 إلى 17 ألف جنيه حسب الحجم والموديل والإمكانيات.

ولفت أحد تجار الأجهزة الكهربائية بشارع عبدالعزيز، إلى أن أسعار المراوح ارتفعت بنسبة 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضى؛ حيث يتراوح سعر المروحة الاستاند بين 550 و1000 جنيه، فيما تتراوح سعر المروحة السقف بين 400 و500 جنيه، موضحا أن أسعار المراوح دائما ما تشهد ارتفاعًا مع دخول فصل الصيف، لزيادة الإقبال عليها.