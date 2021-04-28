قيرغيزستان تسجل 322 إصابة بكورونا و243 حالة تعافٍ جديدة خلال 24 ساعة

سجلت جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 95 ألفا و599 شخصاً.



وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) في قيرغيزستان، وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 243 حالة تعافٍ جديدة؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة إلى 88 ألفا و658 متعافيا، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1592 حالة.



وأضاف المركز أن 1406 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 330 في حالة حرجة.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للوباء في قيرغيزستان، فقد أكد المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) في صباح اليوم أن 20 ألفا و458 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.