ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة و312 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت 22 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و332 ألفا و532 حالة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أوضح في بيان أنه تم تسجيل 312 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 82 ألفا و280 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و954 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 296 ألفا و300 حالة نشطة في البلاد.