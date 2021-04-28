 المفوضية العليا الليبية تبحث ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية - بوابة الشروق
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المفوضية العليا الليبية تبحث ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية

علم ليبيا
علم ليبيا

نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 4:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 4:47 ص

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الثلاثاء، مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري.
واستعرض الاجتماع - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - الذي عقده اليوم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وممثلو المنظمة الدولية، التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الترتيبات الخاصة بالمركز الإعلامي، الذي تعكف المفوضية حالياً على تجهيزه بالإمكانيات استعداداً لافتتاحه قريبا.

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