الأمير محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق عدد من أهداف رؤية السعودية قبل 2030

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، وجاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين.

وكشف ولي العهد السعودي ـفي مقابلة بثتها قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية مساء اليوم الثلاثاء ، أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخما، وبالتالي لن يحول أرباحه إلى ميزانية الدولة، وسيبقي الأموال لزيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 5ر2%، وسيكون هو برميل نفط جديد للمملكة إلى جانب التنوع في الاقتصاد، من مختلف الصناديق والاستثمارات الأخرى للمملكة.

وشرح ولي العهد السعودي، تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضا أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.

وأكد ولي العهد في المقابلة أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% و"نستهدف خفضها لـ 11% العام الحالي"متابعا أن المملكة تستهدف المعدل الطبيعي للبطالة بين 4%إلى 7%.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان ، أن رؤية 2030،ضاعفت الاستثمارات الأجنبية إلى 17 مليار ريال سنويا وذكر أن قطاع السياحة سيخلق 3 ملايين وظيفة حتى 2030".

وفي سياق متصل قال ولي العهد السعودي، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، هي قرار مؤقت "موضحا" أن "ضريبة القيمة المضافة قد يجري تخفيضها إلى ما بين خمسة إلى عشرة بالمئة في غضون عام إلى خمسة أعوام".

واكد الأمير محمد بن سلمان "لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية".

كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي ارتفع بحلول الربع الرابع من 2019 بحجم 5ر4، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لكان استمر إلى أكثر من 5%.

وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.