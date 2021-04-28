 وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط اليوم لبحث التعاون الإقليمي - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أبريل 2021 9:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط اليوم لبحث التعاون الإقليمي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 9:19 ص

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان، اليوم الأربعاء.

 

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن المتحدث القول إن "الهدف من هذه الزيارة هو إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي".

 

وبدأ ظريف أمس الأول الاثنين زيارة للعراق شملت عقد لقاءات في بغداد مع كبار المسؤولين، قبل أن يتوجه أمس إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين في إقليم كردستان.

 

وكان ظريف زار قطر أيضا قبل زيارته للعراق، حيث أجرى في الدوحة محادثات مع كبار المسؤولين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك