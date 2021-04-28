51 شخصا بينهم 7 سيدات إجمالي المترشحين لانتخابات الرئاسة السورية

أُغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية، اليوم الأربعاء، على إجمالي 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات.

وشهد اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" تقديم 10 طلبات ترشح جديدة ليبلغ عدد الطلبات التي تبلغ بها مجلس الشعب السوري من قبل المحكمة الدستورية العليا 51 بينها طلبات ترشح من 7 سيدات.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 من شهر أبريل الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الأربعاء 28 أبريل.

وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.

وبدأت عملية تأييد أعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية في العشرين من الشهر الجاري في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب، وبعد انتهاء المُهلة المحددة لعملية التأييدات الخطية ختم الصندوق وارسل إلى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتدرس قانونية طلبات الترشح والبت فيها.

وكان حمودة صباغ قد دعا في كلمة له خلال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس، السوريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية .

وحدد موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الخميس في 20 من مايو المقبل، وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية في الـ 26 من نفس الشهر.