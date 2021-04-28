عبد الحفيظ: كل الخوف من إفريقيا «من ضغط جدول الأهلي أتمنى أن يكون مبسوط وفرحان»

جدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي شكواه من ضغط جدول مباريات الفريق ببطولة الدوري، بعد الفوز على المصري البورسعيدي 2-1، مساء الثلاثاء على ستاد الإسكندرية.

صرح عبد الحفيظ عقب اللقاء "مكسب مهم في ظل تلاحم المباريات الذي ليس له علاقة بكرة القدم، من ضغط جدول مباريات الاهلي يارب يكون مبسوط وفرحان".

وأضاف "أي مسابقة في الدنيا، يبقى مهما عامل تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، لكن ما يحدث غير طبيعي باللعب كل 48 ساعة، بينما المصري منتعش، لعب آخر مباراة قبل 12 يوما".

وتساءل مدير الكرة بالأهلي "ما الفارق إذا أنهى اتحاد الكرة بطولة الدوري يوم 7 أكتوبر بدلا من يوم 30 سبتمبر".

وحذر "كل خوفي من بطولة إفريقيا، بالتأكيد الفريق سيقع مستواه في مباراة، كرة القدم ليست عندا، لأنه حينها التعب سيحل بك، لكن أين سيحل الإرهاق هل في مباراة بالدوري أم بطولة إفريقيا؟".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "أشكر اللاعبين على المجهود، ونتمنى أن نتجاوز هذه الفترة على خير".