بروتوكول تعاون لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بأبوتشت

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة إيجبت وان للاستثمار الزراعي لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بمركز أبوتشت بنظام التأجير بحق الانتفاع لمدة 25 عاما؛ باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، طبقا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد المشنب العضو المنتدب بشركة ايجبت وان.

ووقع محافظ قنا، البروتوكول كل من المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ممثلا عن شركة المياه، والإعلامي خالد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ايجبت وان ممثلا عن الشركة؛ وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة مثل مياه الصرف المعالج من خلال تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي معالج من تلك المحطات بشكل آمن.

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة بضرورة إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج واستخدام المساحات الصحراوية فى الزراعات طبقا للكود المصرى 501 لسنة 2015، ورفع العائد الاقتصادى من الصرف المعالج، وفي اطار خطة الدولة نحو التوسع في التشجير وزراعة الغابات لمواجهة خطر التغير المناخي؛ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.