القوات المسلحة الليبية: الأمن يسود شرق ليبيا ومستعدون لتأمين اجتماع حكومة الوحدة

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، سيادة الأمن شرق ليبيا، واستعدادها لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقالت القيادة العامة في بيان مساء اليوم أوردته بوابة الوسط الليبية، "إن الأيام الثلاثة الماضية، شهدت نشر وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا، ونجاح العملية السياسية التي أدت لإنتاج سلطة موحدة، معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة، وبسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء، وزيارة حكومة الوحدة بنغازي".

وشددت على أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، ومن لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة، مؤكدة استعدادها التام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده بمدينة بنغازي يوم /الإثنين/ الماضي، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.. ولم يذكر الناطق الأسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.