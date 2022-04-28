المبعوث الأممي لليمن يؤكد أن جميع الأطراف أكدت التزامها بالحفاظ على الهدنة

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج، أن جميع الأطراف أكدت التزامها بالهدنة.

وذكر مكتب المبعوث الأممي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة اليمن الإخبارية، أن جميع الأطراف أكدت الالتزام بالحفاظ على الهدنة، مضيفًا أن الدفع متواصل من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، مشيرا إلى أنه دعا كافة الأطراف إلى العمل بشكل بناء وبحسن نية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين.

وشدد على أن فريقه يعمل بجد للمساعدة في إيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء، وهو أحد البنود التي نص عليها اتفاق الهدنة الذي أعلن في مطلع شهر رمضان.