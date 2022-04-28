سيراميكا يكشف موقفه من بيع شادي حسين للنادي الأهلي

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يرغب مسؤولو النادي الأهلي منذ الموسم الماضي في ضم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كيلوباترا، اللاعب المتميز شادي حسين لصفوف القلعة الحمراء.

وكشف هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا آخر التطورات بشأن صفقة انتقال شادي حسين لفريق الأهلي.

ويستعد الأهلي في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا.

وقال هيثم شعبان مدرب فريق سيراميكا بشأن انتقال شادي حسين للنادي الأهلي إنه يرفض تمامًا التفريط في أي لاعب مؤثر داخل فريقه، مؤكدًا أن الفريق عانى بعد التفريط في أحمد ياسر ريان بالعام الماضي.

وأضاف هيثم شعبان: «في حال وصول أي عرض رسمي لأي لاعب في سيراميكا سيتشاور فيه مع إدارة النادي وسيتم إتخاذ القرار الأصلح لسيراميكا كليوباترا في المقام الأول».