الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في شبه جزيرة القرم

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أعلن الأمن الروسي، إحباط هجوم إرهابي في مجمع تجاري وترفيهي في مدينة "سيمفيروبول" الواقعة في شبه جزيرة القرم.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لقد أحبطت المخابرات الروسية عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، حيث جرى اعتقال مواطن بعد رصد ومراقبة دقيقة، وتبين أنه جندي سابق في سلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان، أن هذا الشخص المعتقل خطط لوضع عبوة ناسفة في أحد مراكز التسوق والترفيه في مدينة سيمفيروبول.

وتابع قائلا: "تم ضبط عبوة ناسفة حارقة محلية الصنع وعُثرت على مراسلات مع متطرفين قوميين أوكران لمناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له".