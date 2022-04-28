الزينى: الانخفاض العالمى يوازى 1800 جنيه والسعر العادل للطن 17 ألف جنيه

حنفى: مصنعو الحديد واجهوا ركودا شديدا فى المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار



خفضت شركات الحديد والصلب أسعارها بما يتراوح بين 800 و850 جنيها، بداية من أول مايو المقبل، حيث جاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض أسعار الخامات العالمية، مع قلة الطلب على مواد البناء.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن شركات الحديد بدأت الإعلان عن أسعارها الجديدة بداية من 1 مايو المقبل، مؤكدا أن التراجع فى أسعار الحديد الخاص بتلك المصانع يتراوح بين 800 و850 جنيها.

وأضاف الزينى، أن أسعار الخامات عالميا تراجعت مثل البليت الذى انخفض بنحو 100 دولار، مؤكدا أنه «من المفترض تخفيض سعر الحديد بنفس القيمة التى تراجع بها البليت أى ما يعادل 1800 جنيه تقريبا فى الطن».

وبحسب الزينى، أعلنت شركة حديد مصر ستيل عن تخفيض سعر حديد التسليح ليسجل 18900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، شامل قيمة الضريبة المضافة بداية من 1 مايو المقبل، مقارنة بـ 19700 جنيه حاليا، وتراجع سعر حديد تسليح شركة السويس للصلب بقيمة 800 جنيه ليسجل 19100 جنيه للطن، وأعلنت شركة حديد المصريين عن السعر الجديد بـ 19100 جنيه للطن، مقارنة بـ 20 ألف جنيه حاليا.

ويسجل حديد بشاى فى بداية الشهر المقبل 19120 جنيها للطن، مقارنة بـ20 ألف جنيه حاليا، وسيتراجع حديد العشرى 800 جنيه ليسجل 19 ألف جنيه للطن.

وتشمل تلك الأسعار ضريبة القيمة المضافة الـ 14%، وتعتبر أسعار جملة تسليم أرض مصنع وليس للمستهلك.

وكانت شركة حديد عز أعلنت أمس الأول، أنها خفضت سعر طن الحديد 830 جنيها ليسجل 19170 جنيها، بسبب انخفاض أسعار الحديد والخردة الواردة من روسيا نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على موسكو وصعوبة تصريف الإنتاج، وذلك من خلال إفصاح للبورصة المصرية.

وأكد الزينى، أن سعر طن الحديد من المفترض لا يتجاوز الـ 19500 جنيه للمستهلك بعد الأسعار الجديدة، لكنه شدد على أن سعر طن الحديد ما زال غير عادل حتى الآن، «السعر العادل لا يتجاوز الـ 17 ألف جنيه تسليم أرض مصنع».

وأوضح أن هناك تكلفة ثابتة تحدد سعر الحديد فى العالم كله، مضيفا أن كل طن خردة يضاف عليه تكلفة تحويله إلى حديد تسليح بقيمة 150 دولارا، وكل طن بليت يكلف 40 دولارا لتحويله إلى منتج نهائى، أى ما يقدر بـ 4 آلاف جنيه، يتم إضافتهم على سعر طن الخردة وخام الحديد والبليت، ليتراوح سعر حديد التسليح النهائى بين 16 و17 ألف جنيه.

من جانبه يرى محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصنعى الحديد يحاولون استغلال أى فرصة لتخفيض أسعار الحديد، منذ الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع بعدد من كبار مُصنّعى الحديد والصلب، والأسمنت، فى منتصف الشهر الجارى، لمناقشة أوضاع الصناعة، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.

وأضاف حنفى، أن هناك تعاقدات على استيراد خامات الحديد خلال الأيام الماضية تمت بالسعر العالمى المنخفض، وهو ما دفع شركات الحديد والصلب إلى تخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن قلة الطلب العالمى تزامن من فترة الإجازات العالمية للأعياد، فيما واجه مصنعو الحديد ركودا شديدا فى حركة المبيعات خلال الشهر المنقضى، مشيرا إلى أن أى تراجع فى أسعار الحديد سيكون مفيدا للشركات لتنشيط حركة المبيعات.

وبحسب حنفى يسجل طن البليت عالميا 725 دولارا، وسجل طن الخردة 560 دولارا للطن، مضيفا أن أسعار الخامات انخفضت فى جميع دول العالم مثل «تركيا ورسيا والصين».