دونيتسك: مقتل 5 وإصابة 23 في قصف أوكراني على منطقة كيروفسكي

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك الانفصالية، عن سقوط 5 قتلى و23 جريحا جراء قصف القوات الأوكرانية، لمنطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، اليوم الخميس، أن «من حق أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية روسية»، ملمحا بذلك إلى أن «كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية».

وأوضح بودولياك، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل مدنيين، وستدافع أوكرانيا عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات على مخازن وقواعد للقتلة الروس، العالم يعترف بهذا الحق».

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين كما حدث في سوريا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أن «هناك حوالي 7 آلاف مرتزق، يتلقون التدريبات العسكرية على أراضي أوكرانيا في الوقت الراهن».

وأشارت إلى أن تصريحات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الوضع في أوكرانيا، بعيدة كل البعد عن معايير الموضوعية والحياد.

وقالت زاخاروفا، إن «روسيا تدين محاولات إشراك ترانسنيستريا فيما يحدث في أوكرانيا، في حين أن الوضع على الضفة اليسرى لنهر دنيستر يخضع لسيطرة موثوقة من قبل قوات حفظ السلام».

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن قلقها من الهجمات في إقليم ترانسنيستريا الواقع بمولدوفا، واصفة إياها بأنها «أعمال إرهابية تهدف لجر الإقليم للنزاع في أوكرانيا».

ونوهت خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، بأن «استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، يطيل أمد المواجهة بين موسكو وكييف، ويعرقل جهود التسوية»، مشيرة إلى أن «الغرب لا يتوقف عن ضخ الأسلحة لأوكرانيا، ودعم النازيين».

وذكرت أن «الغرب يمنع التسوية السلمية للصراع، في الوقت الذي يستخدم فيه الأوكرانيون، النساء والأطفال كدروع بشرية في المناطق الخطرة»، منوهة إلى أن «العديد من المرتزقة يدخلون أوكرانيا».

وأشارت إلى أن «القوات الأوكرانية قصفت في الأسابيع الأخيرة، العديد من المناطق الحدودية»، قائلة إن نظام الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ليس مستقلًا، بل تعتمد قرارته على داعميه في الغرب.