تخصيص 125 مسجدا و16 ساحة بجنوب سيناء لأداء صلاة عيد الفطر

أعلن الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، الاستعداد لتجهيز المساجد، والساحات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على شن حملات نظافة شاملة لكافة المساجد، وتعقيم المساجد ومحيطها، والحمامات، والتنسيق مع مديرية الصحة لرش الساحات الخضراء المقرر إقامة صلاة العيد بها.

وأوضح الراوي، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الخميس، أنه جرى الانتهاء من وضع خطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالمديرية على مدار 24 ساعة لمتابعة أعمال النظافة والعقيم، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتشديد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وأكد تخصيص 125 مسجدًا، و16 ساحة على مستوى مدن المحافظة لأداء صلاة العيد، بواقع 19 مسجدًا، وساحتين بمدينة رأس سدر إحداهما ساحة مسجد الرحمة والأخرى ساحة مسجد الرحمن، وفي مدينة أبو زنيمة 7 مساجد، وساحتين إحداهما بمسجد أبوزنيمة الجديد، وساحة مسجد أبوزنيمة القديم، وفي مدينة أبو رديس 10 مساجد وساحتين إحداهما ساحة مسجد الإمام علي، وساحة مسجد الزهراء، وفي مدينة سانت كاترين 11 مسجدًا وساحتين إحداهما بمسجد الوادي المقدس والأخرى بمسجد السلام بوادي فيران.

وتابع أنه وفي مدينة طور سيناء جرى تخصيص 32 مسجدًا وساحتين إحداهما ساحة مسجد الروضة، وساحة مسجد المنشية، وفي شرم الشيخ 17 مسجدًا وساحتين إحداهما بمسجد السلام، والأخرى بمسجد الصديق بالرويسات، وفي مدينة دهب 7 مساجد، وساحتين إحداهما ساحة مسجد الرحمن، والأخرى بمسجد الهدى، وفي مدينة نويبع جرى تخصيص 6 مساجد وساحتين إحداهما ساحة مسجد التقوى، وساحة مسجد الجمارك، وأخيرًا مسجد السلام بمدينة طابا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يصلي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صلاة عيد الفطر بمدينة طور سيناء من مسجد الحق المبين، بحضور لفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة.