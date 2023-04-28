عمرو أديب: ما يحدث في السودان مصيبة عربية تتحمل مصر جزءا من أعبائها

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ مصر تأثرت كثيرا بالحرب السودانية التي دخلت أسبوعها الثالث ولا تبدو نهاية قريبة لها، مؤكدا أن ما يحدث في السودان مصيبة عربية تتحمل مصر جزءا من أعبائها.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أنا حاسس إن الناس مش شايفة حجم التحدي اللي بتواجهه الإدارة المصرية.. إحنا غير أي بلد.. أي دولة بتبعت طيارات تجيب رعاياها، لكن إحنا عندنا حتة زيادة وهي إن عدد الرعايا كبير شوية».



وأشار إلى نجاح الدولة في إجلاء نحو 50% من المصريين الموجودين في السودان، ذاكرا أن مصر تواجه تحديا آخر يتمثل في عبور الآلاف من الحدود السودانية المصرية.



وأوضح أن الأعداد تتراوح بين 16 ألفا و17 ألفا من العابرين، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذا التحدي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وإنسانيا.



وتابع: «مصر جغرافيا وتاريخيا وقدريا مفيش قدامها غير إنها تواجه التحديات دي»، قائلا إنّ التكدس الحادث عند معبر أرقين أمر طبيعي سواء بسبب زيادة حجم العبور فضلا عن البُعد الأمني.



ولفت إلى وجود نحو أربعة ملايين مواطن سوداني في مصر، مضيفا: «إحنا عندنا فوق الحِمل حمل.. عندنا أزمة اقتصادية وفيه استيراد لحوم من السودان وكل ده تأثر».



واستكمل: «لو قعدت على أي قهوة مش هتلاقي حد بيتكلم في موضوع السودان رغم إنه هو ده الموضوع الأساسي».



ولفت إلى تعامل الإدارة المصرية، مع الملف بهدوء وعبقرية، مؤكدا أنّ خسائر مصر أو أضرارها ليست بالكبيرة حتى الآن.



ويعيش السودان، على وقع نُذر حرب أهلية في ظل الاقتتال الدائر بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع التي تم تصنيفها محليا على أنها ميليشيا متمردة، فيما خلّفت الأوضاع حصيلة دامية من القتلى وتحديدا بين المدنيين، مع سقوط البلاد بين براثن الفوضى الشاملة.



وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية أن مصر نجحت في إجلاء ٥٣٢٧ مواطناً مصرياً من السودان حتى الآن.